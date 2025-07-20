Фредерик Бело отметил, что его подзащитный не может общаться с администрацией учреждения из-за незнания французского языка

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Российский профессиональный баскетболист Даниил Касаткин, помещенный во французскую тюрьму, лишен возможности заниматься спортом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Он до сих пор не получил разрешение выходить на спортивную площадку, хотя она находится прямо перед окном его камеры", - отметил Бело.

Адвокат, получивший письмо от своего подзащитного, указал на то, что Касаткин не может общаться с администрацией, поскольку не владеет французским языком.

Баскетболист в письме также напомнил, что "спорт является его призванием, и до ареста он должен был подписать контракт на новый сезон, но сейчас карьера всей его жизни находится под угрозой из-за абсурдных обвинений".

Невеста спортсмена Анна приходила к тюрьме, однако видела его всего несколько секунд с большого расстояния. Ей только удалось выкрикнуть имя адвоката Фредерика Бело. Касаткин должен был дать согласие на адвоката, но не знал, как его зовут. "Я не знаю, продержат ли меня здесь два месяца, полгода, год или более. Из-за всего этого во мне кипит гнев", - написал в письме Касаткин.

Бело также сообщил, что Касаткин до сих пор не имеет возможности связаться со своими родителями. "Он переживает за своих родителей, поскольку у него не было возможности поговорить с ними после ареста, - указал адвокат. - Даниил молит Бога о том, чтобы сохранить его близких".

Дело Касаткина

Ранее в прокуратуре Парижа сообщили корреспонденту ТАСС, что американская сторона до сих пор не предоставила документы, необходимые для экстрадиции баскетболиста в США.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу Вашингтона, который подозревает его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений.

Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом Касаткина, приняла решение о содержании спортсмена под стражей после продолжительного обсуждения, несмотря на значительные гарантии, предоставленные адвокатом, такие как обеспечение проживания во Франции и освобождение под залог.

В посольстве РФ в Париже сообщили ТАСС, что российские дипломаты смогли получить консульский доступ к баскетболисту и в ближайшее время планируют подать запрос на очередное консульское посещение. В дипмиссии добавили, что Касаткин в тюрьме сталкивается с бытовыми проблемами.