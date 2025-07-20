Также водителям рекомендовали заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует путешественникам выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок у Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба РСТ.

"РСТ рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты. Также РСТ советует водителям заранее запастись водой и необходимыми вещами на случай длительных задержек в пути", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала о ситуации на подходах к Крымскому мосту, по состоянию на 17:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 897 транспортных средств, ожидание составляет около трех часов. В очереди со стороны Керчи - 354 транспортных средства, время ожидания - около часа.