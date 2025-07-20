ФПК вводит в график пассажирские поезда после ЧП в Ростовской области

Более 60 составов сократили время отставания от 30 минут до 7,5 часа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пассажирские поезда начинают ходить по расписанию после изменений в графике из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график. В настоящий момент более 60 поездов сократили время отставания от 30 минут до 7,5 часа", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, 10 пассажирских поездов уже введены в график. "№203 Анапа - Томск; № 99 Адлер - Санкт-Петербург; №515 Ижевск - Анапа; №118 Самара - Адлер; №226 Мурманск - Адлер; №144 Москва - Кисловодск; №234 Москва - Новороссийск; №562 Москва - Имеретинский курорт; №472 Москва - Адлер; №242 Киров - Анапа", - отмечает компания.

По данным ФПК, более 60 поездов прибыли на станции назначения.

Ранее ФПК изменила расписание 10 поездов с начальных станций из-за повреждения 19 июля контактной сети после падения обломков БПЛА в Ростовской области.