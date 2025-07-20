Рост интереса к региону является свидетельством того, что интересы граждан зачастую выше искусственных политических барьеров, отметил член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Туристы из Германии и Польши проявляют растущий интерес к Калининградской области, выбирая регион для отдыха и путешествий, тем самым разрушая мифы и напряженность, которые создают зарубежные политики. Такое мнение высказал ТАСС член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Ранее в соцсетях были опубликованы фото и видео, на которых туристы из Германии и Польши стоят в пробках на границе, чтобы попасть в Калининградскую область, куда зарубежные туроператоры продают туры на дегустацию русской кухни, экскурсии по бывшему немецкому городу.

"Рост интереса к Калининграду со стороны граждан Германии и Польши - убедительное свидетельство того, что прагматичные интересы граждан зачастую выше политических барьеров, искусственно выстраиваемых в ряде европейских столиц", - сказал сенатор.

Шендерюк-Жидков добавил, что пока европейские официальные лица и политики продолжают нагнетать напряженность вокруг Калининграда, обычные люди все чаще выбирают Калининградскую область для путешествий и отдыха, разрушая мифы и предвзятые представления на собственном опыте.