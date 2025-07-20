20 июля, 22:03,
обновлено 20 июля, 22:09

Дипломаты РФ занимаются ситуацией с задержанием в Афганистане этнографа Каверина

Здание министерства иностранных дел РФ. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание министерства иностранных дел РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Святослав Каверин сообщал, что его "задержали за попытку "контрабанды" украшений" в Кундузе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Посольство России в Афганистане работает над ситуацией с задержанием российского этнографа, сотрудника Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослава Каверина. Об этом ТАСС заявили в диппредставительстве.

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"Мы этим вопросом занимаемся", - проинформировали в посольстве.

Накануне Каверин написал в своем Telegram-канале, что его "задержали за попытку "контрабанды" украшений" в Кундузе, везут в Кабул. Он добавил в том же сообщении, что телефон "получает изредка", и с тех пор в канале больше ничего не писал. 

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