Дипломаты РФ занимаются ситуацией с задержанием в Афганистане этнографа Каверина

Святослав Каверин сообщал, что его "задержали за попытку "контрабанды" украшений" в Кундузе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Посольство России в Афганистане работает над ситуацией с задержанием российского этнографа, сотрудника Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослава Каверина. Об этом ТАСС заявили в диппредставительстве.

"Мы этим вопросом занимаемся", - проинформировали в посольстве.

Накануне Каверин написал в своем Telegram-канале, что его "задержали за попытку "контрабанды" украшений" в Кундузе, везут в Кабул. Он добавил в том же сообщении, что телефон "получает изредка", и с тех пор в канале больше ничего не писал.