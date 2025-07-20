Президент США добавил, что американский рынок мог бы рухнуть без его участия

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр финансов Скотт Бессент пытается убедить его не увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) Джерома Пауэлла.

"The Wall Street Journal опубликовал сегодня типично лживую статью, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент объяснил мне, что увольнение Джерома Пауэлла, худшего председателя Федеральной резервной системы в истории, плохо скажется на рынке. Мне этого никто не объяснял", - написал Трамп в Truth Social.

Президент США отметил, что он лучше других знает, что хорошо для США и что американский рынок мог бы рухнуть без его участия.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщила, что глава Минфина считает, что отставка Пауэлла может негативно сказаться на состоянии американской экономики и рынка. Министр предупредил Трампа о политических и юридических препятствиях, с которыми он столкнется, добиваясь ухода Пауэлла. По сведению источников издания, Бессент также заявил американскому лидеру, что не считает необходимым увольнение Пауэлла, поскольку экономика страны находится в хорошем состоянии, а рынки позитивно реагируют на проводимую Трампом политику.

Ранее Трамп подал исковое заявление против медиамагната Руперта Мердока и основанного им медиахолдинга News Corporation, которому принадлежит WSJ. Фигурантами дела выступают также два журналиста газеты, которые написали статью о якобы письме Трампа обвиненному в растлении несовершеннолетних американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку.