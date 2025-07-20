Данные об аннулированных визах мигрантов будут подавать в систему учета

Кроме того, обновляются правила выдачи виз участникам госпрограммы добровольного переселения в РФ соотечественников и некоторым иностранным специалистам из "визовых" стран

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Информация об аннулированных визах иностранцев с 21 июля будет передаваться в систему миграционного учета, чтобы не допустить их незаконного возвращения в РФ. Соответствующие изменения в положение об оформлении виз вступили в силу.

Ранее в случае принятия решения о сокращении срока пребывания иностранного гражданина в РФ на его визу полагалось ставить штамп "аннулировано" и выдавать новую визу со сроком, достаточным для выезда из России. То же самое касалось выдворения или депортации иностранцев, только уже без выдачи временной визы для выезда. Данная процедура возможна, если иностранец предоставляет свой паспорт и миграционную карту.

При невозможности проставления на визе иностранца отметки "аннулировано" у него сохранялась "возможность для пересечения государственной границы РФ, в том числе неоднократно, и незаконного нахождения на территории Российской Федерации".

Теперь сведения об аннулировании визы, помимо проставления соответствующей отметки на бумаге, будут вноситься в государственную систему миграционного и регистрационного учета и передаваться в ФСБ, и в случае отсутствия отметки "аннулировано" на визе, сведения об аннулировании которой будут иметься в базе данных, такой штамп будет проставляться пограничными органами ФСБ на границе.

Продление виз для переселенцев и специалистов

Кроме того, обновляются правила выдачи виз участникам госпрограммы добровольного переселения в РФ соотечественников и некоторым иностранным специалистам из "визовых" стран. Так, срок действия виз для участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей увеличивается с трех месяцев до одного года с возможностью дальнейшего продления. Это обусловлено тем, что переселенцы из "визовых" стран могли не успевать решить все вопросы, связанные с переездом, но из-за окончания срока действия визы вынуждены были выезжать из России и обращаться за новой визой.

В свою очередь, иностранцам - сотрудникам зарубежных компаний, выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание поставленного в Россию технического оборудования, теперь дали возможность продлевать свои трехмесячные визы еще на срок до 90 дней. Ранее продление не предусматривалось, тогда как трехмесячный срок виз зачастую оказывался недостаточным для работы специалистов, выполняющих непрерывный цикл монтажных и пусконаладочных работ на предприятиях, имеющих стратегическое значение для экономики России, говорится в пояснительной записке.