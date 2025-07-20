В начале недели в Москве и области выпадет 15-20% от месячной нормы осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сильные дожди пройдут в Москве и по области в понедельник и вторник, выпадет 15-20% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понедельник, вторник в Московском регионе - наиболее дождливые дни, потому что будет находиться самостоятельно в районе действия теплого фронта. Это означает, что и ночью, и днем будет облачная погода, и, естественно, осадки. Они не будут сумасшедшими, но все-таки будут местами сильными. В разных районах выпадет от 10 до 25 мм осадков, то есть 15-20% от месячной нормы", - сказал он.

Вильфанд отметил, что суточный ход в течение рабочих дней недели будет небольшим, температура будет близка к обычным значениям. Ночью прогнозируется 16-18 градусов тепла, днем - 23-25.