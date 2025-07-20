К концу недели в Москве и области температура воздуха составит 25-27 градусов, а интенсивность осадков уменьшится

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Интенсивность осадков в Московском регионе уменьшится со среды. К концу недели температура будет стремиться к отметке в 30 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели будет давление пониженное в Московском регионе. Поэтому будут кратковременные дожди, но интенсивность их заметно уменьшится. А в конце недели даже уже столбик термометра будет и к 29-30-градусной отметке стремиться", - сказал он.

Вильфанд добавил, что со среды и до выходных температура составит 25-27 градусов. "Дождь - это не нечто необычное, это нормальная ситуация в июле, который является самым дождливым месяцем практически для всех регионов нашей страны. Ни жары сумасшедшей, ни пожароопасности, ни холода нет. Нормальная летняя погода", - подытожил метеоролог.