Военнослужащие сбегают, потому что совсем не хотят воевать, отметил лейтенант стрелкового батальона отдельной механизированной бригады Владимир Кальновский

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Два офицера Вооруженных сил Украины сбежали в Польшу во время учений на полигоне. Об этом сообщил ТАСС лейтенант стрелкового батальона отдельной механизированной бригады Владимир Кальновский, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Нас отправили во Львовскую область на полигон, где мы проходили офицерские курсы. Даже тогда двое сбежали в Польшу - взяли увольнительные и умудрились сбежать", - сказал Кальновский.

По его словам, военнослужащие сбегают, потому что совершенно не хотят воевать. Украинским властям все равно, есть ли у человека военное прошлое или нет - мобилизуют всех подряд.

Кальновский сдался в плен в районе села Малый Бурлук Харьковской области.