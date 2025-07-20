Согласно законопроекту, криптовалюта, незаконно использованная в качестве платежа, будет конфискована

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиян могут начать штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года. Госдума рассмотрит законопроект уже этой осенью, сообщил газете "Известия" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как отмечает издание, сумма штрафа для физлиц составит 100-200 тыс. рублей, а для юрлиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей. Помимо этого, криптовалюта, незаконно использованная в качестве платежа, будет конфискована.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что против использования криптовалюты как средства платежа внутри РФ. "Мы по-прежнему против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. То есть во внешнеэкономической деятельности - да, для особо квалифицированных как объект инвестирования - да. Но мы против того, чтобы это использовалось как средство платежа. И учитывая наше отношение к ним как к рискованным и волатильным активам, мы, конечно, не рассматриваем то, что мы можем в это инвестировать как Центральный банк", - сказала она на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ 3 июля.