Вильфанд: в трех округах России ожидается сложная паводковая ситуация

Повышение уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок прогнозируется в регионах Дальнего Востока, юга европейской России и Северного Кавказа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Повышение уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок в ближайшие дни прогнозируется в регионах Дальнего Востока, юга европейской России и Северного Кавказа. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильные осадки прошли в Якутии, в районе Оймякона на реке Индигирке в ближайшие 2-3 дня сохранится непростая обстановка. Уровень воды превысил опасную отметку и появилась угроза подтопления населенных пунктов", - сказал Вильфанд.

По его словам, из-за мощных ливней, прошедших в регионе, резко повысился уровень воды в реках бассейна Кубани и на Черноморском побережье. Местами вода вышла за пределы поймы, создавая угрозу подтопления. Аналогичная ситуация наблюдается в республиках Северного Кавказа, таких как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алания, Ингушетия, Чеченская Республика. По прогнозам, 21-22 июля сохранится опасность дальнейшего подъема воды из-за интенсивных осадков в горных районах.

Также ожидаются неблагоприятные гидрологические явления в Амурской области и Хабаровском крае. В Приморском крае в начале недели ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер, что может привести к локальным подтоплениям.