Солдат 225-й отдельной штурмовой бригады Геннадий Скуридин рассказал, что тех, кто пытался сбежать из части, ловили через день

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Трое военнослужащих ВСУ сбежали из госпиталя, куда их отправили для проведения обследований. Об этом ТАСС сообщил солдат 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Геннадий Скуридин, сдавшийся в плен российским войскам.

"С нашего взвода три человека сбежали из госпиталя - мы тогда еще в части были. Этих солдат повезли для обследования, оттуда они уже и убежали", - сказал он.

По словам военнопленного, тех, кто пытался сбежать из части, ловили буквально через день. После этого этих солдат заставляли убирать территорию, копать блиндажи, а затем отправляли на боевые позиции без прохождения учебных курсов.

Скуридин сдался в плен в районе села Андреевка Сумской области.

3 июня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" освободили Андреевку.