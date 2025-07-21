Отключенными от электроснабжения остаются 20 населенных пунктов Иркутской области

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения зафиксировано в 20 населенных пунктах Иркутской области. Перебои возникли в домах почти 40 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 08:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) 21.07.2025, аварийно отключенными от электроснабжения остаются 20 населенных пунктов в 4 муниципальных округах (г. Зима, Зиминский район, Усть-Удинский, Балаганский районы), 8 562 дома, в которых проживают 39 627 человек, из них 11 301 ребенок, 44 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварийном отключении электроснабжения в 29 населенных пунктах в городе Зима, Зиминском, Усть-Удинском, Балаганском районах. Без света оставались 40 835 человек.

Накануне синоптики предупреждали о том, что 20 июля в ряде районов Прибайкалья ожидаются сильные дожди, град, грозы, ветер с порывами до 20 м/с. Непогода пришла в регион вечером в воскресенье. В частности, в городе Зима, как сообщают жители в социальных сетях, много поваленных деревьев, есть снесенные крыши и заборы, поврежденные упавшими деревьями автомобили. Также пользователи отмечают перебои со связью.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля местами по области вновь ожидаются ливни с грозами, град, сильный ветер.