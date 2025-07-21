Злоумышленники предлагают от 10 тыс. рублей в неделю за якобы мониторинг и удаление нежелательного контента, рассказали в ИБ-компании

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мошенники с начала года похитили у россиян почти 1 млн рублей в рамках схемы с предложением работы модератором платформы "подписки на контент" OnlyFans, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6.

Объявления об удаленной работе для ищущих заработок россиян размещаются на популярных сайтах объявлений, переписка с жертвами идет в Telegram. Преступники предлагают выплаты от 10 тыс. рублей в неделю за якобы мониторинг и удаление нежелательного контента. Только в личном общении они раскрывают, что речь идет про работу на OnlyFans.

Среди требований к соискателям-жертвам есть наличие мобильного устройства на Android 7+.

Человеку сообщают, что ему нужно создать аккаунт на платформе и оплатить подписку, внеся 1 рубль. Это, по заверению мошенников, нужно, чтобы привязать к аккаунту модератора банковскую карту для последующих выплат. В день "начала работы" жертве направляется ссылка на приложение (вредоносное) для скачивания.

"Под видом мобильного приложения OnlyFans пользователю предлагают скачать шпионскую программу, которая позволяет злоумышленникам перехватывать СМС от банков. Когда пользователь введет данные банковской карты, чтобы оплатить подписку, мошенники сразу же получают эти данные, а вместе с ними - возможность вывести деньги со счета пользователя, в том числе взять на его имя кредит", - объяснили в F6 финальную стадию мошеннической схемы.

Специалисты признали, что с начала 2025 года из-за схемы с модераторством и подпиской за 1 рубль на OnlyFans уже 93 россиянина лишились части своих средств. У жертв в общей сложности похитили 869 тыс. рублей, при этом максимальная сумма потерь на одного человека составила 155 тыс. рублей.