В частности, в Свердловской и Тюменской областях прогнозируют 16-17 градусов тепла

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Постоянное понижение температуры в течение всей недели будет идти с севера Урала на юг Западной Сибири. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели будет идти постоянное понижение температуры именно с севера Урала, оно распространится в центр, а дальше на юг Западной Сибири. Температура будет понижаться до четверга-пятницы, причем сильное понижение будет, показатель днем составит 15-17 градусов, что на 5 градусов ниже нормы", - сказал он.

Аналогичная ситуация в Свердловской, Тюменской областях, значения будут опускаться до 16-17 градусов. "В середине лета - это, конечно, необычная ситуация, обусловленная хорошо выраженным вторжением полярных воздушных масс. То есть резкое понижение температуры захватило огромную территорию", - пояснил метеоролог.

Неустойчивость атмосферы и понижение температуры также будет приводить к тому, что осадки выпадут в Хакасии, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях. В перечисленных регионах прогнозируются ливни, грозы, крупный град, ветер 25 м/с. В Иркутской области в начале недели пройдет сильный дождь, крупный град, ветер до 25 м/с. В Амурской области, Хабаровском крае и Приморье также ожидаются сильный дождь, ветер до 20 м/с.