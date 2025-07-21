Основными причинами возгорания становится короткое замыкание, излишний заряд и распад электролита

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Электромобили могут с большей вероятностью загореться в жару из-за наличия аккумуляторов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В жаркую погоду вероятность пожара электромобилей возрастает из-за перегрева аккумуляторных батарей (в частности, литий-ионных). Это связано с особенностями работы тяговых аккумуляторных батарей: рабочий диапазон температур - от 40 до 50 градусов, после чего начинается деградация характеристик батареи и перегрев вплоть до воспламенения", - сказали в ведомстве.

Основными причинами возгорания электромобилей чаще всего становится короткое замыкание, излишний заряд (перегрузка) и распад электролита. А пожарная опасность связана с аварийными режимами работы, протекающими в аккумуляторных батареях.

"Пожар в электромобилях имеет под собой серьезные последствия, так как возгорание литий-ионных аккумуляторных батарей очень сложно потушить имеющимися в распоряжении водителей средствами пожаротушения", - добавили в министерстве.

В МЧС отмечают, что рост количества электромобилей прямо связан с увеличением числа их возгораний. При этом в первом полугодии 2025 года автотранспорт горел на 15% реже, чем в 2024 году.