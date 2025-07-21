Предлагается увеличить планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, с 30 тыс. до 90 тыс. рублей, сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минимальный размер долга, ограничивающий выезд из РФ, могут увеличить в три раза, до 90 тыс. рублей, следует из законопроекта, который внесут в Госдуму. При этом изменения не затронут долги по алиментам, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона "Об исполнительном производстве", согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза, то есть повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга - с 10 тысяч до 30 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в Telegram-канале Нилова.

Новые нормы предполагают привлечение внимания судебных приставов к "действительно злостным неплательщикам".