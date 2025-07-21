Злоумышленники также могут присылать фишинговые ссылки под различными предлогами, например невостребованного гарантийного талона, предупредили в киберполиции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аферисты предлагают переводить диалог с сайтов объявлений о товарах, где встроены инструменты распознания мошеннических фраз, в сторонние мессенджеры, где нет таких ограничений, а поэтому легко обмануть человека. Об этом ТАСС рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Как правило, в чаты на сайтах объявлений встроены инструменты распознавания мошеннических фраз. Они блокируют ссылки на сторонние ресурсы, предупреждают о риске, если собеседники публикуют номер телефона. Поскольку чаты затрудняют деятельность мошенников, они стараются перевести диалог в сторонний мессенджер, где нет никаких ограничений", - рассказали в управлении.

Кроме того, люди, которые часто дают объявления о продаже или покупке товаров на сайте, обычно подробно заполняют профиль, у них есть отзывы и рейтинг, отметили в ведомстве. Постоянные пользователи обычно имеют подтвержденный профиль. "Мошенники могут подделать профиль и накрутить себе рейтинг. Невозможно подделать только дату регистрации профиля. Серьезные сервисы объявлений стараются бороться с мошенниками, поэтому профили существуют недолго", - заметили в МВД.

Там также добавили, что реальный продавец заинтересован в том, чтобы дать как можно более подробную информацию о товаре. Поэтому покупателя должно насторожить, если описание товара слишком общее, в нем нет фотографий или они взяты из интернета. Также должна вызвать опасение низкая цена товара, отказ продавца присылать фотографию и его чрезмерная настойчивость, в том числе с внесением предоплаты.

Мошенники также могут присылать фишинговые ссылки под различными предлогами, например невостребованного гарантийного талона, предупредили в киберполиции. Если ввести данные банковской карты на фишинговой странице, то они окажутся в руках мошенников, а если перейти на зараженную вирусом страницу, то мошенники смогут получить доступ к компьютеру или мобильному устройству.

"Никогда не вносите предоплату, если это не предусмотрено сервисом объявлений - только он может гарантировать безопасность сделки. Не переводите деньги на карту продавца - таким образом вы просто дарите их ее владельцу. Если он окажется мошенником, то вернуть ваши средства не удастся", - подытожили в МВД.