Народному артисту РФ предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из базы данных СБУ, выяснил ТАСС.

Г

азманов находится в розыске с марта 2022 года. С 2015 года российский певец и композитор числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

На Украине Газманову предъявлены обвинения в посягательстве на ее территориальную целостность и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским военным, политическим, культурным и общественным деятелям.