Оно состоится 28 июля

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Очередное заседание по одному из исков Генеральной прокуратуры РФ о признании ничтожными сделок купли-продажи участков и недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке будет проходить в закрытом режиме в здании Тихоокеанского суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

"Следующее судебное заседание, назначенное на 28 июля 2025 года в 10:00 (03:00 мск), будет проходить в помещении Тихоокеанского флотского военного суда в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе.

Согласно п. 2 ст. 11 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, суд осуществляет разбирательство дела в закрытом судебном заседании по собственной инициативе в случае, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны.

Ранее Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление заместителя генерального прокурора в защиту интересов РФ в лице Министерства обороны РФ и наложил арест на 62 объекта недвижимости в бухте Улисс. В этой бухте расположен пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил.