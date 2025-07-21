Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин начал программу в Благовещенске с осмотра строящегося терминала международного аэропорта.

Возведение нового аэровокзального комплекса началось в 2023 году. Сейчас уже завершен монтаж металлоконструкций здания, 3 тыс. кв. м стеновых сэндвич-панелей. Ведутся работы с фасадными и витражными конструкциями. Внутри здания сооружают перегородки и обустраивают инженерные системы.

На привокзальной площади для пассажиров и гостей оборудуют рекреационную зону. Здесь расположится амфитеатр с навесом, сад камней, скамейки и беседки для хранения багажных тележек. Обновленная привокзальная площадь, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в 3 квартале 2025 года.

На сегодняшний день за счет средств федерального бюджета модернизация аэродромного комплекса завершена практически в полном объеме. В частности, успешно используется новая взлетно-посадочная полоса - она способна принимать все типы воздушных судов.

Всего за шесть лет пассажиропоток в аэропорту Благовещенска вырос в 2,5 раза. Если в 2018 году он составлял порядка 418 тыс. человек, то в 2024-м достиг 928 тыс. В этом году ожидается больше 1 млн пассажиров.

Аэропорт Благовещенска - единственный международный аэропорт в регионе. Он расположен в 15 км к северо-западу от города Благовещенска и менее чем в 3,5 км от государственной границы между РФ и Китаем.