Днем 21 июля в столице температура воздуха поднимется до плюс 24-26 градусов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода, местами сильный дождь, местами гроза, град и температура до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.