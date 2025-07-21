В компании напомнили, что сотрудники службы поддержки маркетплейса никогда не просят пользователей устанавливать сторонние приложения для оказания помощи по каким-либо вопросам

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) выявила мошенническую схему с установкой программ удаленного доступа на устройства клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ.

"Команда безопасности РВБ во втором квартале 2025 года зафиксировала существенный рост попыток мошеннического оформления заказов с использованием программ удаленного доступа", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в РВБ, мошенники звонят клиентам и, представившись сотрудником службы поддержки маркетплейса, сообщают о каких-либо сложностях с оплатой, доставкой или оформлением заказа. Чтобы "помочь" клиенту решить проблему, злоумышленник убеждает его установить на смартфон или компьютер приложение для удаленного управления устройством - например, AnyDesk или TeamViewer.

Установка ПО дает мошеннику полный доступ к устройству клиента и данным, необходимым для входа в личный кабинет и оформления заказа от его имени. Наиболее частые "проблемы с заказом", о которых сообщают мошенники: "ваш заказ задерживается из-за технических проблем на складе", "курьер не смог связаться с вами, требуется подтверждение", "возврат средств по вашему заказу не прошел, нужно проверить информацию", "система маркетплейса зафиксировала ошибку при обработке вашего заказа".

Благодаря двухуровневой антифрод-системе за второй квартал 2025 года удалось предотвратить ущерб клиентам от реализации схемы на сумму более 30 млн рублей, отметили в компании. Там также напомнили, что сотрудники службы поддержки маркетплейса никогда не просят пользователей устанавливать сторонние приложения для оказания помощи по каким-либо вопросам. Все коммуникации ведутся только через официальные каналы связи (чат поддержки в приложении или на сайте).

"Ни одна существующая антифрод-система не способна предотвратить 100% случаев мошенничества с использованием социальной инженерии. Поэтому вместе с постоянным развитием таких систем мы работаем и над киберосознанностью покупателей и партнеров РВБ. Если вам позвонили якобы от лица маркетплейса с предложением решить проблему с заказом или по другим похожим поводам - прекратите разговор и положите трубку. Это мошенники", - подчеркнул директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству РВБ Сергей Камшилин.