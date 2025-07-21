В Прибайкалье назвали причину массовых отключений света

Отключения электроэнергии в Иркутской области произошли из-за поваленных ветром деревьев, сообщили в Иркутской электросетевой компании

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Массовые отключения электроэнергии в Иркутской области, начавшиеся вечером в воскресенье, в большинстве случаев произошли из-за поваленных шквалистым ветром деревьев, сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании (ИЭСК).

Вечером 20 июля в Иркутскую область пришли шквалистый ветер, дожди, грозы. Аварийные отключения света произошли в 29 населенных пунктах, без электричества оставались более 40 тыс. человек. К утру 21 июля перебои с подачей электроэнергии фиксировались в 20 населенных пунктах, в домах почти 40 тыс. человек.

"Со вчерашнего вечера не прекращается работа по устранению причин отключений, вызванных прохождением грозового фронта в Иркутске, Шелехове и близлежащих территориях. В большинстве случаев отключения электроэнергии связаны с упавшими на воздушные линии (ВЛ) электропередачи деревьями, которые находились за пределами охранной зоны ВЛ", - говорится в сообщении.

Электроснабжение большей части потребителей в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах уже восстановлено. Работы продолжаются.

Непогода в Прибайкалье

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев, в Зиминском районе порывы ветра достигали 28 м/с, в Аларском, Нукутском, Заларинском районах - 20 м/с. Сильный ветер также прошел по территориям Черемховского, Тулунского, Нижнеудинского районов, города Саянска. "Превентивно был отключен [от электроснабжения] 91 населенный пункт в шести муниципальных образованиях: Зима, Зиминский, Куйтунский, Балаганский, Заларинский, Аларский районы", - написал глава региона, уточнив, что среди населения пострадавших в результате непогоды нет.

Прокуратура поставила на контроль устранение последствий непогоды и восстановления электроснабжения. По информации ведомства, в Зиминском районе кроме отключения электричества зафиксированы случаи повреждения крыш, местами ограничено движение автомобилей.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля местами по области вновь ожидаются ливни с грозами, град, сильный ветер.