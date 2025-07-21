Студенты будут изучать интернет-маркетинг, продвижение в социальных сетях, информационные технологии в туризме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Новый туристический кластер создан в крупнейшем вузе Камчатки - КамГУ им. Витуса Беринга. Проект охватывает все уровни обучения - от среднего профессионального образования до магистратуры, и строится на принципах модульной системы, рассказала ТАСС и. о. ректора университета Ольга Ребковец.

"Решение о создании кластера принято после анализа потребностей туристической отрасли региона. В последние годы на Камчатке активно развивается туризм, но не хватает квалифицированных кадров. Многие предприятия вынуждены привозить работников из других регионов вместо того, чтобы готовить местных специалистов. Наши выпускники будут не просто исполнителями или работниками, они будут задавать тренды. Формировать то самое туристическое лицо Камчатки, на которое есть запрос и у государства, и туристов, и у жителей", - сказала Ребковец.

По ее словам, новый кластер включает три уровня подготовки. В учреждениях среднего профессионального образования открыта программа с 50 бюджетными местами. Студенты получат две квалификации: специалист гостиничного дела и гид-экскурсовод. Программа реализуется совместно с ведущим региональным предприятием отрасли - спа-отелем "Лагуна".

На уровне бакалавриата программа "Экономика и управление бизнесом в сфере туризма" объединит два направления: "Экономика и менеджмент" и "Сервис и туризм". В магистратуре открыта программа управления бизнесом с туристическим направлением. Она рассчитана на девять бюджетных и одно платное место. Программа будет готовить управленцев высшего звена для туристических предприятий.

Как сообщили ТАСС в вузе, новые программы включают современные цифровые дисциплины. Студенты будут изучать интернет-маркетинг, продвижение в социальных сетях, информационные технологии в туризме. Также в учебные планы включены креативные индустрии, конгрессно-выставочная деятельность и предпринимательство в сфере туризма. Всего в новом кластере будут обучаться более 100 человек ежегодно. Это позволит в среднесрочной перспективе обеспечить туристическую отрасль Камчатки специалистами разного профиля. Запуск программ запланирован на сентябрь 2025 года.

Там добавили, что особенность программ - практическая направленность. "Студенты не только получат теоретические знания, но и отработают навыки управления туристическим бизнесом. Выпускники смогут создавать собственные предприятия или занимать руководящие должности в существующих компаниях", - пояснили в университете.

О КамГУ им. Витуса Беринга

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга - ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДФО. Самый восточный университет страны, участник дальневосточного трека программы "Приоритет 2030". Цель региональной программы "Приоритет 2030. Дальний Восток" - обеспечить трансформацию университетов ДФО, повысить доступность качественного высшего образования, способствовать трудоустройству выпускников, содействовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

В КамГУ им. Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В университете обучается более 1 500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая такие направления как "Вулканология и сейсмология", "Этнолингвистика" и "Заповедное дело".