Терминал площадью 180 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2023 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с работой таможенно-логистического терминала "Каникурган" близ Благовещенска во время рабочей поездки в Амурскую область. Мишустин осмотрел складской комплекс терминала.

Таможенно-логистический терминал "Каникурган" находится неподалеку от международного автомобильного моста через реку Амур, который связывает Благовещенск и китайский Хэйхэ.

Терминал общей площадью 180 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в 2023 году. Здесь возможно единовременное размещение не менее 600 большегрузов. Полезная площадь склада временного хранения составляет 22 тыс. кв. м. Терминал работает круглосуточно, оказывает комплексные таможенные услуги для импортного и экспортного грузопотоков круглый год.

Одна из площадок этого комплекса - зона оформления и таможенного контроля грузов - включает в себя склад временного хранения площадью 3 тыс. кв. м. Здесь обеспечены возможности погрузки для всех типов транспортных средств, организовано стеллажное хранение грузов, есть парк необходимой техники.

Вторая площадка - непосредственно грузовой комплекс, в котором расположены два перегрузочных терминала, холодный и сухие склады, в том числе мультитемпературный.