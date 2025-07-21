Это может решить кадровый вопрос в заповедных учреждениях, а также стать возможностью для восстановления и реабилитации военных, сообщили в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", управляющее нацпарком, заповедником и заказниками в Иркутской области, предлагает привлекать ветеранов специальной военной операции к работе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Это может решить кадровый вопрос в заповедных учреждениях, а также стать возможностью для восстановления и реабилитации военных, сообщила пресс-служба ведомства.

"В условиях дефицита кадров, с которым сталкиваются заповедники в силу удаленности, тяжелых условий труда и ограниченной инфраструктуры особенно остро стоит вопрос о привлечении мотивированных и выносливых людей. Для многих ветеранов именно такие условия могут стать не преградой, а возможностью для восстановления. <…> ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" готово к диалогу с профильными ведомствами, организациями и сообществами, чтобы совместно развивать проекты реабилитации ветеранов на базе заповедников", - говорится в сообщении.

Сотрудники учреждения привлекли нейропсихолога, чтобы в рамках экспедиции в Байкало-Ленский заповедник оценить, какой эффект может дать работа на ООПТ. Ветераны СВО получат, в частности, пешие прогулки по горным маршрутам, физическую активность на свежем воздухе, единение с природой. По мнению специалистов, нахождение в природной среде помогает снижать уровень тревожности, справляться со стрессом, восстанавливать психическое равновесие.

"Работа на ООПТ - будь то расчистка троп, участие в восстановлении леса после пожаров или учет диких животных - дает ощущение смысла и вовлеченности в общее дело. Это не только поддерживает природные экосистемы, но и помогает людям найти внутреннюю опору, обрести уверенность в себе", - приведены в сообщении слова руководителя "Заповедного Прибайкалья" Светланы Бабиной.

В ведении ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" находятся Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказники "Тофаларский" и "Красный яр". Это более 1,4 млн га охраняемой территории. В состав первых двух входит озеро Байкал - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды. Учреждение занимается охраной ООПТ, экологическим мониторингом и научными исследованиями, экологическим просвещение населения, развитием познавательного туризма.