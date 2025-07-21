"Фобос": в Москве за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков

Наибольшее количество осадков за сутки зафиксировано в Коломне

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около четверти от июльской нормы осадков выпало в Москве за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"В Москве, по предварительным данным базовой метеостанции города, ВДНХ, а точные будут после 9 часов утра, выпало 11 мм осадков, в Бутово и Тушино дожди оказались сильными, там в осадкомеры попало 15 и 21 мм дождя соответственно - это около четверти от июльской нормы", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидером по количеству выпавших осадков за сутки в Московском регионе стала Коломна, там выпало 53 мм осадков, что больше трех четвертей от месячной нормы (76%).