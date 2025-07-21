Fakt: президент Польши упал с доски для серфинга

Инцидент произошел во время отдыха Анджея Дуды на курорте Юрата

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда дважды упал в море с доски для серфинга и попал в объективы журналистов, сообщает газета Fakt.

Уточняется, что инцидент произошел во время отдыха Дуды на польском курорте Юрата. Глава государства занимался серфингом на огороженной территории, охраняемой сотрудниками силовых структур. Как отмечает газета, "любой, кто приближается к этой зоне, немедленно получает предупреждение".

Сотрудники экстренных служб быстро прибыли ему на помощь, говорится в публикации.