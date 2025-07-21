Главе кабмина презентовали "Золотую милю" - участок набережной Амура, где реализуют проект комплексного развития

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил преображение Благовещенска, появление здесь и по всему Дальнему Востоку большого количества "точек притяжения".

Главе кабмина презентовали "Золотую милю" - участок набережной Амура, где реализуют проект комплексного развития.

"Здесь очень красиво. Не сомневаюсь, что это одна из главных точек притяжения. Такие места быстро становятся любимыми у местных жителей и у гостей, - отреагировал премьер. - Благовещенск преображается".

Мишустин добавил, что такие проекты дают хороший импульс для комплексного развития территории. "Убедились в этом, когда посещали в прошлом году парк "Маяк" в Магадане", - заметил он и привел также другие примеры.

Сейчас подобные мероприятия проводятся по всей стране. "Только в регионах Дальнего Востока благоустроена набережная в Комсомольске-на-Амуре, завершаются работы в Хабаровске и Владивостоке. И еще планируем в Улан-Удэ, Чите, Якутске, Петропавловске-Камчатском, Биробиджане, Белогорске и Арсеньеве", - указал он. Глава кабмина отдельно подчеркнул, что такие объекты должны быть "в первую очередь безопасными".

Премьер добавил, что все это - часть масштабной работы по реновации дальневосточных городов. Она ведется поручению президента. Обновляется инфраструктура, строятся социальные объекты, создаются новые общественные пространства. "Запланированы сотни мероприятий, которые будут реализованы, в том числе за счет частных инвестиций. И таких примеров должно быть больше. Здесь очень важно тесное взаимодействие ведомств и инвесторов. Чтобы избегать принятия разрозненных решений. Что особо подчеркивал глава государства на Восточном экономическом форуме", - подытожил Мишустин.