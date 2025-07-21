Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Аэропорт Санкт-Петербурга принял уже 22 рейса, перенаправленных после введения ограничений в московских аэропортах. Об этом сообщается в Telegram-канале Пулково.

"Из-за временных ограничений на взлет и посадку в московских аэропортах Пулково уже принял 22 рейса, перенаправленных в Санкт-Петербург. Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время возможны корректировки расписания.