Соответствующее обращение направили руководители 15 творческих коллективов

ВИЛЬНЮС, 21 июля. /ТАСС/. Руководители 15 творческих коллективов, действующих в Центре русской культуры в Таллине, направили открытое обращение депутатам Таллинского городского собрания с просьбой остановить ликвидацию учреждения и сохранить уникальное культурное пространство. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"Уничтожение Центра русской культуры приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества", - говорится в обращении. Авторы письма подчеркнули, что власти эстонской столицы до сих пор не встретились с представителями творческих коллективов.

Портал отмечает, что депутаты Таллинского горсобрания должны рассмотреть вопрос о дальнейшей судьбе Центра русской культуры 21 июля.

В апреле власти эстонской столицы демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея. В июне Городская управа Таллина одобрила проект решения, предусматривающий переименование Центра русской культуры в культурный центр "Мере". Законопроект также предусматривает передачу объекта под управление арт-центра "Котел культуры", что означает фактическую ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

Здание в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.