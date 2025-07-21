В Подмосковье выпало более 80% месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал ситуацию "аномальной"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 84% месячной нормы осадков выпало в Московской области за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Аномально много дождей выпало в Подмосковье: Можайск - 54 мм, Ново-Иерусалим - 43 мм, Подмосковная - 45 мм, Луховицы - 52 мм, Коломна - 59 мм, что составляет 84% от всего положенного за июль", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что за минувшие сутки в Москве выпало 25% июльской нормы осадков.