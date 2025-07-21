Аграрии уверены, что работа Северо-Крымского канала вскоре возобновится, сообщил директор НИИ сельского хозяйства республики Владимир Паштецкий

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Крымские аграрии уверены, что работа Северо-Крымского канала в конце концов возобновится, и, чтобы система заработала без проволочек, в регионе приступили к разработке плановой стратегии по мелиорации, сообщил ТАСС директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

"Все понимают, что ситуация в конце концов стабилизируется. И технически проблем с тем, чтобы пустить воду в сам канал, не предвидится: главное построить насосную станцию в устье Днепра, а дальше более 200 км до Джанкоя (на северной границе Крыма - прим. ТАСС) вода идет самотеком. Но инфраструктуру не использовали годами, и сейчас надо понять, есть ли проблемы с подводящими к хозяйствам более мелкими водоканалами, с поливными машинами, насосами - со всем остальным", - сказал Паштецкий.

Он пояснил, что недавно изучением этого вопроса занялись ученые и специалисты по АПК и мелиорации. "Они оценят, что нужно сделать, сколько это будет стоить, какие машины нужно поставить, чтобы - раз! - и мелиорация началась сразу, как пойдет вода по каналу", - отметил директор НИИ.

Паштецкий подчеркнул, что, хотя крымские аграрии за 10 лет смогли переориентировать работу и приспособиться к отсутствию мелиорации, получение воды через Северо-Крымский канал все равно даст им новые возможности. Причем это касается не только растениеводства, но и развития животноводства, которое сможет рассчитывать на более активное выращивание кормовых культур.

Однако, пока днепровская вода не подается, регион должен рассчитывать на свои источники. "Крым должен рассчитывать только на те ресурсы, которые сегодня есть. А это подземные воды, и нужно экономно расходовать их. Такие возможности есть, и нужно учиться еще более экономно использовать эту воду на полив - и тогда ее хватит", - уверен собеседник агентства.

Северо-Крымский канал, обеспечивавший орошение полей Крыма с советского времени и поступление питьевой воды, был в одностороннем порядке перекрыт с украинской стороны после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В 2022 году, когда российские войска перешли Днепр и продвинулись на запад, к границам Херсонской области, водоснабжение через канал было восстановлено - и продолжалось до 6 июня 2023 года, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. После этого поступление днепровской воды вновь прекратилось, однако был найден способ направить в канал воду из крымских рек.