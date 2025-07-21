Milliyet: у берегов Турции обнаружили вызывающие болезни бактерии Vibrio

По данным газеты, они могут вызывать холеру, сильную диарею и обезвоживание

СТАМБУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Бактерии Vibrio, которые могут вызвать опасные болезни, в том числе холеру, стали обнаруживать у берегов Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.

"В ходе исследований, проведенных в последние годы, бактерии Vibrio обнаружены на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Они могут попасть в желудочно-кишечный тракт с загрязненной морской водой, вызывать холеру, сильную диарею и обезвоживание. Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю", - приводит газета высказывания представителя больницы Florence Nightingale Угура Аферина.

Телеканал CNN Türk отмечает, что бактерии Vibrio ранее были распространены от Балтийского моря до Северного моря, однако, согласно предупреждению Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), теперь их обнаруживают в других регионах. Необходимо соблюдать меры предосторожности при контакте с морской водой, особенно в период отдыха. Важно прислушиваться к предупреждениям экспертов и следить за новостями о качестве воды в прибрежных районах, сообщает телекомпания.