Пассажирам, по возможности, предоставляется питание, сообщают в компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. 17 поездов по направлению на Крымский полуостров и из Крыма задерживаются в пути следования на 08:00 мск в понедельник, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".

"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 08:00 мск. В Крым: №27/28 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, задержка пять часов; №183/184 Мурманск - Севастополь, отправлением 17 июля, задержка четыре часа; №97/98 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, задержка четыре часа; №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, задержка 3,5 часа; №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, задержка 1,5 часа; №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 20 июля, задержка 2,5 часа", - говорится в сообщении.

Также 11 поездов задерживается на выезд с полуострова: №141/142 Симферополь - Пермь, отправлением 19 июля, задержка 3,5 часа; №163/164 Феодосия - Москва, отправлением 19 июля, задержка 2,5 часа; №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 19 июля, задержка 2,5 часа; №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправлением 19 июля, задержка 3 часа; №173/174 Евпатория - Москва, отправлением 19 июля, задержка 1 час; №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 19 июля, задержка 1,5 часа; №91/92 Симферополь - Москва, отправлением 19 июля, задержка 1,5 часа; №17/18 Симферополь - Москва, отправлением 20 июля, задержка 4,5 часа; №27/28 Симферополь - Москва, отправлением 20 июля, задержка 5 часов; №163/164 Феодосия - Москва, отправлением 20 июля, задержка 3 часа; №473/474 Симферополь - Смоленск, отправлением 20 июля, задержка 2 часа.

В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам, по возможности, предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - уточнил перевозчик. Задержки поездов в Крым и из Крыма фиксируются с утра 19 июля.