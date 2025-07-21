В ближайшее время также ожидается запуск еще одного компьютерного томографа, сообщил главный врач Республиканской клинической больницы им. Калинина Иван Плахотников

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Централизованная микробиологическая лаборатория появится в Республиканской клинической больнице (РКБ) им. Калинина в Донецке ДНР, сообщил ТАСС главный врач учреждения Иван Плахотников.

"В ближайшее время планируется открытие централизованной микробиологической лаборатории, где также будет уникальное микробиологическое оборудование, благодаря которому мы сможем оптимизировано назначить правильную антибактериальную терапию. Мы сможем взять посев, посмотреть материал и уже через час сказать, какой из антибиотиков пациенту будет необходим", - сказал Плахотников.

Он добавил, что продолжается оснащение больницы, например, в ближайшее время ожидается запуск еще одного компьютерного томографа.

Ранее Плахотников сообщил ТАСС о строительстве корпуса под отделение экстренной медпомощи при угрожающих жизни состояниях. Его завершение ожидается в этом году, а оснащение и открытие - в начале 2026 года. Во время церемонии открытия объектов здравоохранения в регионах РФ, которую провел президент РФ Владимир Путин 10 июня, Плахотников попросил построить новый хирургический корпус в РКБ им. Калинина, отметив, что больница является крупнейшим лечебным учреждением республики.

РКБ им. Калинина - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение третьего уровня. В амбулаторно-поликлинических условиях помощь оказывается по 42 специальностям, в стационаре - по 22 профилям. Кроме прочего, в ее состав входят диагностический центр и две поликлиники. Здесь трудятся около 2,5 тыс. сотрудников. Является клинической базой 18 кафедр Донецкого государственного медуниверситета им. Горького.