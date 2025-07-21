Глава региона Дмитрий Демешин отметил, что студентам приоритетных направлений педагогической подготовки будут выплачивать по 20 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Дополнительные выплаты для студентов, получающих педагогическую специальность по целевому направлению, введут в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Я принял решение поддержать будущих учителей. С 1 сентября все наши целевики, получающие высшее образование, будут получать дополнительную выплату к стипендии за счет бюджета края", - написал Демешин.

Студентам приоритетных направлений педагогической подготовки - это математика, физика, информатика, химия и биология - будут выплачивать по 20 тыс. рублей, остальным - 10 тыс. рублей.

"Поможем мы и уже работающим педагогам. Если нет собственного жилья, приходится его снимать, будем доплачивать ежемесячно до 10 тыс. рублей в городах, до 5 тыс. рублей в сельской местности", - написал губернатор.

Министерству образования и науки Хабаровского края поручено в кратчайшие сроки проработать технологию выплат. "Уверен, что эти меры поддержки станут мотивирующим фактором к выбору педагогической профессии. Школам региона нужны талантливые молодые кадры", - подчеркнул Демешин.

По информации правительства Хабаровского края, в этом году в вузах региона выделено наибольшее количество бюджетных мест на педагогические направления подготовки - 784.