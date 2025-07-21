Проект создается в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что даст поручение в более краткие сроки реализовать проект по строительству кардиохирургического центра на территории Амурской области.

"Нам не хватает (соответствующих центров - прим. ТАСС), если взять в разрезе причин смертности и заболеваемости, одна из главных - это заболеваемость сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы с Минздравом России обсуждали необходимость строительства на территории Амурской области кардиохирургического центра. Мы подобрали для него площадку на территории Амурской областной больницы и сможем связать два этих объекта между собой", - сказал на встрече с председателем правительства губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Такое решение Минздравом подтверждено, но на более длительный срок - до 2030 года. Если будет возможность, просил бы вас поддержать и дать поручение на более ранний период этот объект реализовать", - добавил он.

"Хорошо. Федеральный проект есть - "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", обязательно дам поручение нашему министру здравоохранения. Проработать обязательно надо этот вопрос", - сказал Мишустин.

В Амурской области утверждена региональная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.