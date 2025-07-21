Заявки на пятый сезон проекта принимаются до 30 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Советник президента РФ Елена Ямпольская, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров станут наставниками конкурсантов в пятом сезоне проекта "Знание. Лектор". Об этом сообщила пресс-служба Российского общества "Знание".

"Знание. Лектор" - это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. Заявки на пятый сезон проекта принимаются до 30 июля.

"Наставниками конкурсантов станут государственные деятели: руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев и другие", - говорится в сообщении.

Кроме того, с участниками встретятся известные представители медиасферы. Своим опытом также поделятся управленцы из разных сфер: председатель правления Движения первых Артур Орлов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

"Пока взрослые конкурсанты подают последние заявки, мы подвели итоги регистрации среди школьников и студентов СПО. В борьбу за статус лучшего лектора страны вступили 4 196 ребят из всех регионов России. Уже сейчас они делают первые шаги в просвещении: организуют собственные лекции и делятся знаниями со сверстниками", - отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль.

Участникам номинации "Юный лектор" было доступно семь тематических направлений, из которых самым популярным стало "История и сохранение исторической памяти". "Мы привыкли говорить о защите подрастающего поколения от фальсификации истории, но ребята и сами активно встают на защиту исторической правды. Этот тренд подтверждают юные участники проекта "Знание. Лектор", которые уже три года подряд выбирают историческую тематику как одну из приоритетных, просвещая население о нашем общем прошлом", - добавил Хвиль.

О конкурсе

За четыре года во всероссийском конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 14 тыс. лекций. Пятый сезон проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети".