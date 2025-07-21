Авиаперевозчик напомнил, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета необходимо по месту приобретения перевозки - на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила десять рейсов сообщением Москва - Пермь и Пермь - Москва. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Согласно данным табло, в настоящее время отменены пять рейсов из Москвы в Пермь - в 00:45 (22:45 мск), 12:40 (10:40 мск), 15:10 (13:10 мск), 19:20 (17:20 мск) и 22:10 (20:10 мск), а также пять рейсов из Перми в Москву - в 06:25 (04:25 мск), 13:30 (11:30 мск), 16:00 (14:00 мск), 20:20 (18:20 мск) и 23:05 (21:05 мск). Кроме того, задержан рейс из Москвы в Пермь в 07:00 (05:00 мск), ожидаемое время его прибытия - 14:30 (12:30 мск), и рейс из Перми в Москву в 08:00 (06:00 мск), его вылет запланирован на 15:20 (13:20 мск). Все отмененные и задержанные рейсы осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".

В "Аэрофлоте" ранее подчеркнули, что авиакомпания делает все возможное для скорейшего восстановления расписания полетов. Авиаперевозчик напомнил, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета необходимо по месту приобретения перевозки - на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. Отмечается, что в кассах и офисах продаж "Аэрофлота" не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов. Сейчас сотрудники аэропорта и авиакомпания принимают меры для восстановления штатного режима работы.