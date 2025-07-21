В сложившейся ситуации обстановка остается спокойной, передает корреспондент ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Пассажирам, столкнувшимся с многодневными задержками поездов на вокзале Ростова-на-Дону, бесплатно раздают воду и сухпайки. В сложившейся ситуации обстановка остается спокойной, передает корреспондент ТАСС.

Задержки на южных направлениях начались 19 июля после повреждения контактной сети в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА. Затем, в ночь на 21 июля, в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района обломки беспилотника спровоцировали возгорание кровли здания диспетчерского пункта. В результате двух происшествий движение поездов нарушено уже около трех суток: утром 21 июля от графика отставали более 50 составов.

Пассажирам задерживающихся составов бесплатно предоставляют воду и наборы сухого питания.

Благодаря просторному зданию всем хватает места для ожидания, хотя некоторые пассажиры предпочитают располагаться на полу - поближе к информационным табло и диспетчерской. Работают кондиционеры, кафе и туалеты, а сотрудники оперативно сообщают об изменениях в расписании.

Многих пассажиров заранее предупредили об опозданиях через приложение РЖД и СМС, поэтому столпотворения удалось избежать. Ситуация под контролем, паники нет.