Без электроэнергии оставались более 140 тыс. человек, было подтоплено 108 жилых домов и свыше 500 приусадебных участков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 20 регионов РФ пострадали от непогоды за минувшую неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На прошедшей неделе обстановка осложнялась воздействием комплексов опасных и неблагоприятных метеоявлений на территории 22 субъектов", - сказали в ведомстве.

В 11 регионах произошло падение деревьев, повреждены крыши домов и автомобили. Без электроэнергии были более 140 тыс. человек.

За это же время было подтоплено 108 жилых домов и свыше 500 приусадебных участков. В настоящее время подтопленных жилых домов нет.