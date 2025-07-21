Комитет ГД поддержал законопроект о расширении льгот для матерей-героинь

По словам главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, 22 июля Госдума рассмотрит эту инициативу в первом чтении в числе первоочередных

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал в первом чтении правительственный законопроект об уравнивании прав матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Ярослав Нилов.

"Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате принять пакет законопроектов о соцгарантиях для матерей-героинь", - пояснил Нилов.

По его словам, 22 июля Госдума рассмотрит эту инициативу в первом чтении в числе первоочередных.

О законопроекте

Законопроект "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" разработан во исполнение перечня поручений президента РФ с целью признания особых заслуг перед государством женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Звание получают женщины, родившие или воспитавшие 10 и более детей. Законопроектом предлагается расширить льготы матерей-героинь: их уравняют в социальных гарантиях с Героями Труда. К таким льготам будет относиться оказание медицинской помощи, зубопротезирование (в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), коммунально-бытовое обслуживание, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг.

Также законопроектом предлагается установить право матерей-героинь на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное предоставление строительных материалов.

Кроме того, согласно законопроекту правительства, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату. Ее размер превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Выплата будет осуществляться Социальным фондом России, следует из пояснительной записки к проекту закона.

Законопроектом также предлагается установить право матерей-героинь на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Меры предусмотрены в рамках нацпроекта "Кадры".

Также, согласно законопроекту, каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей.