Принято решение о повышении зарплаты основных категорий работников, в числе которых учителя, сотрудники пожарных частей, а также сферы культуры и социальной защиты

ТАМБОВ, 21 июля. /ТАСС/. В Тамбовской области принято решение о повышении зарплаты основных категорий работников, в числе которых учителя, сотрудники пожарных частей, а также сферы культуры и социальной защиты. На эти цели регион направил один миллиард рублей, сообщил врио главы региона Евгений Первышов на еженедельном совещании в областном правительстве.

"На прошлой неделе на заседании комиссии по бюджетным проектировкам мы приняли решение о увеличении фондов оплаты труда основных категорий работников сферы образования, культуры, социальной защиты, а также мы выполняем то обещание, которое ранее брали на себя, увеличиваем фонд заработной платы по нашим пожарным частям, находящихся в ведении региональных властей. На эти цели мы дополнительно запланировали из областного бюджета один миллиард рублей. Эти средства будут направлены на увеличение гарантированной части заработной платы и на стимулирующие выплаты", - сообщил Евгений Первышов.

Он обратил внимание Минфина области и министров на необходимость оперативно довести средства до учреждений, и "самое главное - до сотрудников". "Повышение заработной платы для работников бюджетной сферы - это зона ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Нам необходимо доводить зарплаты до среднероссийского уровня. <…> В реальном секторе экономики этот вопрос будет решаться совместно с руководителями предприятий и инвесторами ", - сказал Евгений Первышов.

В июле 2025 года врио главы Тамбовской области Евгений Первышов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в области проживает около 500 тыс. человек трудоспособного возраста, однако более 150 тыс. из них уезжают работать в другие регионы. Первышов отметил, что намерен переломить ситуацию, создавать благоприятные условия, которые помогут вернуть жителей в регион.