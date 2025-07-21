Государственная поддержка людей с инвалидностью

Граждане России с инвалидностью имеют право на получение пенсий, пособий и льгот. Рассказываем, на какие выплаты могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями здоровья

Пенсии

Всем людям с инвалидностью положена пенсия. Всего их существует три типа: страховая, социальная и государственная.

Страховая пенсия оформляется автоматически, если имеется хотя бы один день страхового стажа, вне зависимости от его длительности и текущего трудоустройства. Расчет производится по следующей формуле: число индивидуальных пенсионных баллов умножить на стоимость одного балла (составляет 145,69 рубля в 2025 году).

К этому добавляется фиксированная выплата, размер которой варьируется от 4,3 тыс. до 18,7 тыс. рублей в зависимости от группы инвалидности. Для пенсионеров, имеющих иждивенцев либо живущих в регионах с тяжелым климатом, предусмотрена надбавка.

Социальная пенсия предназначена для лиц без трудового стажа и выплачивается на протяжении всего срока инвалидности. Если инвалидность бессрочная, выплаты производятся пожизненно. С 1 апреля 2025 года размер такой пенсии проиндексирован до диапазона от 7,5 тыс. до 21,1 тыс. рублей в зависимости от группы. В районах Крайнего Севера и иных неблагоприятных зонах предусмотрен повышающий коэффициент.

Государственную пенсию получают военные инвалиды; ветераны; пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС; космонавты и проч. Размер этой пенсии базируется на величине социальной пенсии с применением специальных коэффициентов. Так, инвалиды войны 1-й группы получают выплату размером в три социальных пенсии. Увеличение суммы предусмотрено, если есть иждивенцы или получатель живет в суровых климатических условиях.

Определенным категориям граждан предоставляется право на одновременное получение государственной пенсии по инвалидности и страховой по возрасту. К таким лицам относятся инвалиды войны; инвалиды — участники Великой Отечественной войны; инвалиды, отмеченные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; родители и вдовы военнослужащих (до повторного брака) и нетрудоспособные члены семей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Если общий объем выплат неработающим пенсионерам оказывается меньше среднего прожиточного минимума (15,8 тыс. рублей в 2025 году), предусматривается назначение федеральной или региональной надбавки. При выборе исходят из наиболее выгодной для получателя суммы.

Трудовые права

Согласно закону "О занятости населения в РФ", лица с ограничениями по здоровью имеют право на поддержку в сфере трудоустройства. Организации, где численность работников превышает 35 человек, обязаны резервировать от 2 до 4% среднего числа рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Для инвалидов 1-й и 2-й групп Трудовой кодекс устанавливает сокращенную продолжительность рабочей недели — максимум 35 часов. Эта льгота не положена инвалидам 3-й группы. Время работы в течение дня определяется медицинскими рекомендациями, ночной труд исключен, а выполнение сверхурочных работ возможно лишь с письменного согласия сотрудника и при отсутствии угрозы для его здоровья.

Работники с инвалидностью имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск минимальной продолжительностью 30 календарных дней. Помимо этого, допускается предоставление дополнительного отпуска сроком до 60 дней без сохранения заработной платы. Родителям и опекунам детей-инвалидов предоставляется возможность выбирать неполный рабочий график, учитывающий их пожелания.

Коммунальные услуги, жилье и земельные участки

Лица с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами получают компенсацию в размере 50% затрат на оплату жилья и коммунальных услуг. Для детей-инвалидов и их опекунов, а также инвалидов 1-й и 2-й групп компенсация распространяется и на половину стоимости капитального ремонта.

Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются социальным жильем, соответствующим требованиям их индивидуальной реабилитационной программы. Дети-сироты с инвалидностью получают жилье вне очереди после достижения ими 18 лет. В случае временного переезда в медицинское учреждение жилое помещение сохраняется за ними на срок до шести месяцев.

Инвалиды и члены их семей обладают приоритетным правом на выделение земельных участков для личных нужд.

Налоговые льготы

Земельный налог на участок размером 6 соток не платят:

инвалиды 1-й и 2-й групп,

инвалиды с детства,

дети-инвалиды,

инвалиды ВОВ и боевых действий,

лица, пострадавшие от радиационного воздействия.

Регионы могут предоставлять льготы по оплате транспортного налога, которые чаще всего распространяются на:

один автомобиль, принадлежащий инвалидам 1-й и 2-й групп,

инвалидам ВОВ и боевых действий.

В некоторых субъектах РФ льгота предоставляется и инвалидам 3-й группы.

В соответствии с федеральным законодательством не подлежат налогообложению автомобили мощностью до 100 лошадиных сил, если они специально адаптированы для нужд инвалидов и были приобретены через органы соцзащиты.

Помимо этого, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвалиды и инвалиды с детства могут рассчитывать на скидку в размере 50% при оплате нотариальных услуг. На людей с 3-й группой инвалидности льгота не распространяется.

Налоговые вычеты

Люди с инвалидностью могут претендовать на стандартные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ.

Стандартный налоговый вычет

размером в 3 тыс. рублей ежемесячно предоставляется для чернобыльцев; пострадавших на ПО "Маяк"; инвалидов Великой Отечественной войны и других войн;

размером в 500 рублей ежемесячно предоставляется для инвалидов с детства и лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

размером в 12 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка предоставляется для родителей, опекунов и усыновителей детей-инвалидов до 18 лет или инвалидов 1-й и 2-й групп младше 25 лет, обучающихся на очной форме.

Родители-одиночки получают удвоенный вычет, который можно разделить на двоих в случае заключения брака.

Социальный налоговый вычет

Предоставляется, если лицо с инвалидностью или его попечители вносили платежи по договорам добровольного пенсионного страхования. Такие взносы способствуют увеличению индивидуальных пенсионных баллов, что особенно важно для самозанятых и тех, у кого их недостаточно для получения страховой пенсии.

Индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты таких страховых взносов за периоды ухода за инвалидом 1-й группы или ребенком-инвалидом, если одновременно не занимаются предпринимательской деятельностью и не получают дохода.

Полное освобождение от уплаты страховых взносов предоставляется инвалидам войны.

Ежемесячные выплаты и льготы

Люди с инвалидностью получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) наряду с пенсией. Величина данной выплаты зависит от конкретной категории гражданина. В случаях, когда гражданин имеет право на несколько видов выплат, осуществляется выбор наибольшей из них.

Некоторые категории граждан (к примеру, чернобыльцы, Герои Советского Союза и Российской Федерации, обладатели орденов Славы) могут получать ЕДВ сразу по нескольким основаниям.

Размер ЕДВ подлежит индексации с учетом уровня инфляции. Так, с 1 февраля 2025 года произошло увеличение выплат на 9,5%.

В набор социальных услуг, также предоставляемых в рамках ЕДВ, входят:

лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированное питание для детей-инвалидов;

санаторно-курортное лечение;

бесплатный проезд на пригородных поездах и межрегиональном транспорте к месту прохождения лечения и обратно.

Региональные программы могут включать дополнительные льготы на транспортные расходы.

Граждане вправе заменить набор социальных услуг денежными выплатами. В 2025 году стоимость такого пакета оценивается в 1 728 рублей в месяц.

Оздоровительный отдых

Взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Бесплатные путевки и проезд также предоставляются сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы. Выбор санатория осуществляется на основе медицинских показаний, а предоставление путевок производится в порядке очередности. Стандартная продолжительность курса лечения составляет 18–21 день, однако при заболеваниях спинного и головного мозга срок может достигать 42 дней.

Уход за пожилыми и нетрудоспособными людьми

Теперь пенсионеры старше 80 лет получают доплату к пенсии независимо от того, осуществляется ли за ними уход. Размер этой доплаты составляет 1 200 рублей и с 2025 года подлежит индексации. Доплату также получают инвалиды 1-й группы, включая инвалидов с детства, если за ними ухаживает кто-то, кроме родителя или попечителя.

Компенсация за уход оформляется через Социальный фонд России.

Периоды ухода как за престарелыми, так и за инвалидами 1-й группы засчитываются в страховой стаж, увеличивая индивидуальный пенсионный балл на 1,8 ежегодно.

Поддержка семей

Родителям, опекунам и другим лицам, обеспечивающим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства 1-й группы, полагаются денежные выплаты. В случае, если ухаживают несколько человек, пособие назначается одному из них. Выплаты распространяются как на родственников, так и на других людей. Размер пособия составляет 10 тыс. рублей, причем в северных и горных регионах он увеличен. Выплата производится совместно с пенсией подопечного. Для получения пособия установлены следующие требования:

отсутствие полной занятости (для родителей и опекунов);

полное отсутствие работы (для других ухаживающих лиц);

отсутствие пенсии или пособия по безработице.

При достижении ребенком возраста 18 лет статус "инвалид с детства 1-й группы" сохраняется и выплата продолжается автоматически. Пособие прекращается в случаях трудоустройства ухаживающего лица, выхода его на пенсию либо перевода подопечного на стационарное обслуживание.

Дополнительные выходные дни

Родители и опекуны детей с инвалидностью имеют право на получение до 48 дополнительных оплачиваемых выходных дней в течение года (до четырех дней ежемесячно). Эти дни могут быть объединены в отпуск продолжительностью до 24 дней после согласования с работодателем. В семьях с несколькими детьми-инвалидами общее количество выходных дней не увеличивается.

Средства реабилитации

Все инвалиды могут получать технические средства реабилитации (ТСР), такие как инвалидные коляски, трости и устройства для людей с нарушениями слуха и зрения. Они предоставляются через Социальный фонд России двумя способами:

в натуральной форме: фонд закупает их по госзаказам и выдает направления на получение;

с использованием электронного сертификата, который привязан к карте "Мир" и действителен до одного года (для подгузников и абсорбирующего белья 90 дней).

Если суммы сертификата недостаточно, разницу необходимо оплатить самостоятельно.

Каталог доступных ТСР есть на некоторых маркетплейсах и включает более 300 наименований. Решение о необходимости тех или иных ТСР принимается на основе индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), которая оформляется после прохождения медико-социальной экспертизы или врачебной комиссии (для ветеранов). Заявление на получение помощи можно подать через портал "Госуслуги", МФЦ или почтой. Участники специальной военной операции получают помощь быстрее.

Маткапитал для социализации

Материнский капитал может быть использован для приобретения товаров и услуг, способствующих адаптации ребенка-инвалида в обществе, однако для этого требуется заключение медико-социальной экспертизы. Использование капитала невозможно, если соответствующие товары должны предоставляться за счет бюджета.

Если без машины не обойтись

Соцфонд России компенсирует 50% стоимости полиса ОСАГО людям с инвалидностью и их законным представителям, если автомобиль необходим им по медицинским показаниям, что должно быть отражено в ИПРА. Такая компенсация также предоставляется родителям детей с инвалидностью. Автоматическая выплата возможна при указании СНИЛС в договоре ОСАГО, если данные о получателе есть в базе данных Соцфонда.

Льготы инвалидам-чернобыльцам

Лица с инвалидностью, возникшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на единовременную компенсацию и такую же ежегодную. Предусмотрены и ежемесячные выплаты на питание. Эта поддержка распространяется также на доноров костного мозга. Выплаты индексируются каждый год, но районные коэффициенты применяются только к отпускным выплатам.