Глава ДНР запретил брать отпуск министрам и главам муниципалитетов

Решение принято в связи с критической ситуацией с водоснабжением региона

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Члены правительства ДНР и местные власти останутся без отпуска на время критической ситуации с водоснабжением региона, сообщили в Telegram-канале администрации главы и правительства республики.

"Глава ДНР Денис Пушилин запретил уходить в отпуск членам правительства ДНР и главам муниципалитетов до особого распоряжения. Это решение связано с обострением ситуации в водоснабжении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проблема водоснабжения региона обострилась из-за водной блокады со стороны Украины. Осложняет ситуацию жаркая погода.

18 июля власти ДНР приняли решение о сокращении подачи воды населению из-за критической ситуации с ее запасами.

Проблему водоснабжения республики Пушилин поднимал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину 10 февраля. Глава ДНР заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина - водная блокада республики со стороны Киева, нарушившего работу канала Северский Донец - Донбасс, который являлся основным источником снабжения региона. Серьезные перебои начались в первые месяцы 2022 года. Для решения проблемы построен водовод Дон - Донбасс, а также ряд более мелких трубопроводов. В ряде городов, включая крупнейшие по численности населения Донецк, Макеевку и Мариуполь, введена подача воды по графику.