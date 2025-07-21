В Москве выпало рекордное для 21 июля количество осадков

Об окончательных цифрах количества осадков в столице и области информация будет после 21:00, отметила метеоролог Татьяна Позднякова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рекордное с 1879 года для 21 июля количество осадков выпало в Москве в понедельник, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"Дождь в Москве не прекращается, за период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало: в районе метеостанции ТСХА 30,8 мм, на МКАД-24 - 32,5 мм, в Коньково 39,4 мм, на Варшавском шоссе 57,3 мм. Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 мм и принадлежал 2000 году", - написала она в своем Telegram-канале.

Об окончательных цифрах количества осадков в Москве и области информация будет после 21:00.