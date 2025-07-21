В Петербурге пройдет Всероссийский фестиваль искусств и ремесел

Мастера со всей страны представят свои работы на фестивале Artflection 9 и 10 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Более 100 мастеров из разных городов и регионов страны представят свои работы на Всероссийском фестивале искусств и ремесел Artflection, который пройдет в пространстве "Брусницын холл" в Санкт-Петербурге 9 и 10 августа. В этом году темой события станет "Обратная сторона", сообщила пресс-служба проекта.

"Проект вот уже более 10 лет представляет направление arts and crafts - уникальный стык ремесла и искусства, когда простые предметы быта становятся особенными артефактами в повседневной жизни. <…> Профессиональные ремесленники представят свои работы: посуду, предметы интерьера, ювелирные украшения, головные уборы, дизайнерскую одежду, куклы и игрушки", - рассказали в пресс-службе.

Гостей фестиваля ждут "Тотальная инсталляция" с разными арт-пространствами и фотозонами, выездные мастерские с бесплатным участием для посетителей, "Двор культур" с уличными активностями - шахматами, бильярдом и концертами; а также редкие мастер-классы - по рисованию травлением по металлу, созданию бумаги из растений и другие. На фестивале будет представлена и выставка коллекционных работ, которые создаются мастерами в единственном экземпляре.

Параллельная программа фестиваля с экскурсиями в закрытые мастерские пройдет в разных районах города и будет доступна по входным билетам.